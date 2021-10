Lisa delle BlackPink è l'idol k-pop più seguito sui social media

Lisa delle BlackPink ha sicuramente di che festeggiare con la sua carriera da solista. Come sottolinea il sito dei Guinness dei Primati, infatti, Lisa ha già infranto numerosi record, a partire dal suo primo singolo LaLisa tratto dall’omonimo single album. Il video del singolo è infatti il più visto su YouTube per un artista solista (in 24 ore ha registrato 73.6 milioni di views), superando il record di Me! di Taylor Swift (65.2 milioni di views in 24 ore).

Foto: Virgin Records; musica Elevate from BenSound