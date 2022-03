Lizzo dice basta al body shaming: «Mi piace essere grassa»

Lizzo è tra le donne che stanno cambiando il mondo. Parola di “People”, che le dedica la copertina del numero speciale dedicato proprio alle ladies che stanno avendo un impatto significativo sulla società. Sin dal suo esordio la 3 volte vincitrice di Grammy Awards ha sempre mostrato profonda fierezza per le proprie curve e oggi afferma: «Sono un’icona del corpo. Penso di avere un corpo davvero sexy. So di essere grassa. Non mi dà fastidio. Mi piace essere grassa, sono bella e sana».

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com