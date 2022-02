“Lol: Chi ride è fuori” su Prime Video dal 24 febbraio: ecco il meglio della seconda stagione

Serie fenomeno del 2021, con tanto di tormentoni virali, dal 24 febbraio torna “Lol: Chi ride è fuori”, produzione Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Il comedy show rilancia con una seconda stagione che schiera un parterre di protagonisti di primissimo livello, pronti a sfidarsi a suon di (non) risate. Le regole, infatti, sono quelle ormai ben note e spassosissime: riuscire a non cedere alla risata per sei ore. A tentare ogni carta per far capitolare gli sfidanti a colpi di gag ci sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Ogni mossa ed espressione del viso sarà al vaglio della control room dove sono seduti il game master Fedez affiancato da Frank Matano. E l’asso nella manica di Lol 2 ha un nome che i fan conoscono bene: quello di Lillo nel ruolo di disturbatore.

