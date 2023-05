Luca Daffrè fa la sua scelta, ma a Uomini e Donne un dettaglio (poco romantico) non sfugge ai follower

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, abbiamo avuto il piacere di assistere alla scelta di Luca Daffrè, che ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi insieme ad Alessandra Somensi, la surfista di 28 anni con la quale c’è stato subito tantissimo feeling. Il momento della scelta è stato sicuramente romantico e pieno di emozioni, ma dopo la messa in onda, molti spettatori hanno notato qualcosa che ha fatto perdere un po' della poesia di quell’attimo. Alcune parole dette da Alessandra sono state sicuramente notate e, anche se Luca non ha reagito immediatamente, lo ha fatto dopo la messa in onda della puntata. Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo e qual è stata la reazione di Daffrè.

