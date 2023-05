Luca Onestini, le stories sul maltempo e la sponsorizzazione fuori luogo: le critiche feroci dei fan

In questi giorni di grave emergenza meteorologica, Marche ed Emilia Romagna si trovano ad affrontare un'alluvione senza precedenti, che sta mettendo in ginocchio la popolazione di questa parte del nostro Paese. A riguardo, stanno suscitando un ampio dibattito intorno alle azioni di Luca Onestini. L'ex concorrente del Gf Vip è stato oggetto di polemiche a causa dei riferimenti fatti al maltempo nelle sue stories sponsorizzate. È superfluo sottolineare che molti hanno considerato il suo gesto inappropriato, dato che Luca si è agganciato all’emergenza meteo per promuovere un determinato prodotto. Ma cosa avrà detto e fatto nello specifico? E davvero quelle sue storie sono così fuori luogo come in molti hanno fatto notare? Andiamo a scoprirlo insieme.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB