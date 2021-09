Luca Rustici e Andrea Sannino, il nuovo singolo in anteprima

Luca Rustici scommette su se stesso. Fratello d'arte, autore, produttore, discografico, Luca Rustici ha deciso di tornare a farsi sentire, a proporsi come artista. Il cammino che lo porterà all'album è annunciato oggi in anteprima dal video del nuovo singolo del chitarrista napoletano, che Il Mattino propone in esclusiva.

«Change the world» è un brano in cui i virtuosismi della chitarra sposano rime urban ed un ritornello più melodico, in cui il dialetto e l'inglese, la tradizione ed il bisogno di cambiare il mondo convivono.

Veracissimi i due feat del video, Gianni Parisi, il don Gerlando Levante di Gomorra, e Andrea Sannino, che a fine di tutto traduce e canta il titolo del pezzo in napoletano: «Salvammo 'o munno».