Lulù Selassiè, il post dell'ex concorrente del Gf Vip: «Anche Chiara Ferragni è una fatina»

Lulù Selassie è molto attiva sui social e dopo aver visto un post di Chiara Ferragni non ha perso occasione di commentarlo. Tra gli utenti di Twitter, però, c'è chi non ha visto di buon occhio il suo messaggi nei confronti dell'influencer. L'argomento, dunque, sta facendo molto discutere e qualche fan dell'imprenditrice digitale non ha fatto altro che prendere le difese della regine del web. Quanto durerà questo evento mediatico?

Foto Kikapress, ufficio stampa Mediaset; music Summer from Bensound.com