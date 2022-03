Possibili nuove avventure per Lulù Selassié dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Fairy Princess sembra aver messo nel mirino un altro reality show di casa Mediaset, ovvero L’Isola dei Famosi, dove potrebbe partecipare insieme a Soleil Sorge… Ecco che cosa ha rivelato la sorella di Jessica e Clarissa.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music Cute from Bensound.com