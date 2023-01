Madame, il post dopo l’indagine per falso green pass: «Ho tenuto le orecchie tappate troppo a lungo»

«Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto». È con queste parole che Madame rompe il silenzio durato settimane, mentre il suo nome era al centro della cronaca nazionale. C’è anche Francesca Calearo, infatti, nella lista di soggetti che secondo la procura di Vicenza avrebbero ottenuto un finto green pass. Tutto risalirebbe allo scorso mese di febbraio, con Madame inserita nell’elenco degli indagati per finta vaccinazione con l’accusa di falso ideologico. La cantautrice, tra i campioni del Festival di Sanremo 2023, non aveva ancora rilasciato alcuna dichiarazione ma nel pomeriggio di mercoledì 4 gennaio ha deciso di dire la sua con un lungo post social. Eccone i passaggi chiave.

