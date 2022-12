Mago Forest nel cast di Lol Xmas Special: «La risata è salvifica, cosa c’è di più bello?»

Lol: Chi ride è fuori indossa l’abito delle feste e torna in un’edita versione natalizia, disponibile in esclusiva su Prime Video. Il titolo prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios cambia formato – un solo episodio da 80 minuti – ma non formula. Anche per Lol Xmas Special: Chi ride è fuori valgono, infatti, le regole di sempre: alla prima risata, cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’ espulsione dal gioco. Osservati dall’host Fedez, tra i comici in sfida per arrivare allo scoccare c’è anche il Mago Forest. «La risata è una cosa liberatoria – racconta il comico – Anzi è una delle cose più belle che ci sia. Vedere i bambini che giocano e che ridono, cosa c’è di più bello? Quando anche noi grandi riusciamo a lasciarci andare, la risata è veramente salvifica».

Foto Kikapress / Credits Prime Video