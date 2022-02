I vincitori del Festival di Sanremo 2022 in esclusiva a Domenica In su Rai1 da Mara Venier. Mahmood e Blanco chiudono lo speciale dal Teatro Ariston, le prime dichiarazioni dopo la lunga notte di festeggiamenti: «Siamo senza parole, non abbiamo dormito. Era tutto inaspettato. Davanti a Gianni Morandi ed Elisa eravamo anche in imbarazzo...».

www.raiplay.it