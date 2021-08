Måneskin e Iggy Pop cantano I Wanna Be Your Slave: «È stato un onore»

I Måneskin, attualmente fra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con oltre 51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di ascolti totali sulle piattaforme digitali, annunciano una nuova versione del singolo I Wanna Be Your Slave. Questa inedita versione (in uscita venerdì 6 agosto 2021) vede la collaborazione straordinaria della leggenda del rock Iggy Pop. E in contemporanea con la release digitale del brano, esce anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente I Wanna Be Your Slave with Iggy Pop (lato A) e la traccia originale (lato B).