Mara Venier, messaggio social sulle miserie umane: «Non vedono l'ora di coprirti di insulti»

Sui social compare un commento di Mara Venier un po’ criptico e difficile da interpretare. Un messaggio che arriva in risposta a una fan e che sembra riguardare una vicenda che molti trovano difficile da comprendere appieno. La conduttrice fa riferimento ad alcuni insulti e miserie umane, accennando addirittura al proprio futuro e rispondendo sulla conduzione di Domenica In. Ma cosa avrà mai dichiarato la leggendaria Zia della televisione italiana? Andiamo a scoprirlo insieme e a tentare di svelare il mistero che si cela dietro quelle parole. Cosa avrà mai voluto dire? C’entra forse il suo futuro in televisione?

Foto Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB