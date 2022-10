Marco Martinelli, da TikTok a Il Piccolo Chimico in tv: «La mia prima supporter? Raffaella Carrà»

Da mercoledì 5 ottobre su Rai Gulp e RaiPlay! - tutti i giorni alle ore 16.40 (e da lunedì 10 ottobre anche alle ore 20) - va in onda Il Piccolo Chimico con Marco Martinelli. Il giovane ricercatore e comunicatore scientifico è già noto al pubblico di TikTok (con il nick Marco Il Giallino) dove - da scienziato spericolato, quale si definisce - attraverso esperimenti e formule, è riuscito ad avvicinare il mondo dei giovanissimi a materie all'apparenza complicate. «Io mi diverto tantissimo. - dice Marco - Passo le serate in laboratorio. Ho iniziato a fare questi video in pandemia, in un momento in cui dovevamo stare a casa. L’idea era quella di provare a trasmettere in qualche modo questa passione. Non ho costruito un personaggio, anche se il piccolo chimico è un character».

Foto Federico Malvaldi, Lucas Possiede via Goigest