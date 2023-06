Marco Mengoni piange durante il concerto: «Dopo 14 anni ancora non riesco ad abituarmi»

Durante l'ultimo concerto del tour “Marco Negli Stadi”, Marco Mengoni si è emozionato al punto di non riuscire a cantare la sua “Due vite”. Su Twitter molti fan hanno pubblicato le immagini del cantante sul palco, accompagnato dai fan che hanno cantato al suo posto la canzone che gli è valsa la vittoria del Festival di Sanremo. «Mi avete fatto un po' scoppiare e io vi ringrazio. Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all'Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie», ha spiegato il cantante sul palco, emozionato e grato verso il suo pubblico.

