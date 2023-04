Mare Fuori 3, il finale spiegato dal regista: a chi ha sparato Rosa Ricci?

La terza stagione di Mare Fuori ha suscitato molte reazioni tra i fan della serie, con la scena finale che lascia molti interrogativi. La tensione infatti raggiunge il culmine quando Rosa Ricci, armata di pistola, minaccia il padre Salvatore in una location suggestiva, la Piscina Mirabilis. Quando Salvatore sembra mettersi in posizione di attacco, si sente un colpo di pistola. La telecamera si alza e non è chiaro chi abbia sparato a chi ma il regista, su Instagram, ha fatto intendere che la pallottola ha colpito qualcuno. Il regista ha dichiarato anche di non escludere nemmeno il ritorno di Carolina Crescentini, visto che il suo personaggio, la dottoressa Livia Giordano, sembra essere morta. Insomma, il finale della terza stagione di Mare Fuori ha lasciato molti fan in trepidante attesa per scoprire cosa succederà nella prossima stagione e come si risolverà la situazione creata dalla scena finale.

