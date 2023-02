Mare Fuori, Ciro ritorna e Rosa Ricci muore davvero? Gli spoiler sul finale della terza stagione

In rete stanno circolando le anticipazioni riguardanti la serie televisiva diventata ormai un cult "Mare Fuori", diffuse anche da persone coinvolte nella produzione stessa. In particolare, Davide Maggio ha fatto chiarezza su alcune questioni oggetto di spoiler, come il ritorno di Ciro Ricci nella serie, la morte di Rosa Ricci nella terza stagione, il ritorno della direttrice Paola e la presenza di Filippo, Naditza e Sasà nella quarta stagione. Per quanto riguarda il ritorno di Ciro Ricci, la produzione avrebbe deciso di optare per il finale senza di lui, nonostante sia stato girato un finale alternativo che lo vedeva presente. La sopravvivenza di Rosa Ricci è invece confermata, insieme alla salvezza di Don Salvatore Ricci, ferito nella sparatoria finale. Filippo, Naditza e Sasà non faranno invece parte della quarta stagione, mentre non è previsto per ora il ritorno della direttrice Carolina Crescentini.

