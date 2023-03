Mare Fuori, i 6 errori presenti nella serie tv che non avete mai notato

La serie di grande successo Mare Fuori contiene nel montaggio delle puntate ben sei errori evidenziati dai fan, e riportati anche da Novella 2000. Vediamoli insieme. Nel primo episodio, uno specchietto retrovisore dello scooter di Carmen e Nina è presente in una scena e assente in un'altra. Nel secondo episodio, il foro del proiettile che ha ucciso un personaggio si trova in posizioni diverse nei frame successivi. Nel terzo episodio, i soldi dati a Filippo e Naditza in cambio della loro esibizione in un ristorante scompaiono e ricompaiono durante la scena. In un'altra scena, il trucco di Viola cambia più volte durante una rissa. In un'altra scena, la pizza preparata da Gaetano cambia spessore e cornicione in modo apparentemente magico. Infine, Salvo zoppicante nel terzo episodio smette di zoppicare durante una rapina che causerà la sua morte.

Foto ufficio stampa Fosforo; music Summer from Bensound.com