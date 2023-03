Mare Fuori, i dettagli strani notati nella serie tv: ci hai fatto caso anche tu? Il video su TikTok

Su TikTok gira un video che analizza alcuni dettagli della serie Mare Fuori. Si tratta di un'analisi fatta da Arianna Biella che, punto per punto, parla di alcune scelte fatte per la sceneggiatura. Ecco l'elenco delle stranezze individuate in Mare Fuori: - Perché è stata ambientata a Napoli? Ci sono detenuti che arrivano da altre parti d'Italia, non c'erano altri carceri minorili più vicini? - Carmine in due stagioni cambia tantissimo, tanto che su TikTok si parla di un incredibile upgrade - Quanti anni hanno i protagonisti? Se gli anni passano nella storia raccontata durante le stagioni della serie, come fanno a rimanere sempre minorenni? - Per essere dei detenuti di un carcere minorile, non hanno forse troppa libertà di fare quello che vogliono? - Perché Edoardo è in carcere? Sappiamo le storie di tutti tranne la sua. - Pirucchio e il papà si assomigliano tantissimo e infatti sarebbero davvero padre e figlio.

Foto ufficio stampa Fosforo; music Moose from Bensound.com