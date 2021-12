Marina La Rosa, indizi del divorzio su Instagram? Il dettaglio notato da pochi

LOLNEWS.IT - Marina La Rosa riparte da sé stessa e dai figli da quando ha annunciato sulle pagine di Chi il divorzio da Guido Bellitti: Con l’avvocato l’ex gieffina era convolata a nozze nel 2010, tuttavia la crisi persisteva da tempo. Toccanti le confessioni fatte al settimanale di Alfonso Signorini: «Ero arrivata a pesare 47 kg e mi sono detta basta. Un pensiero va a coloro che l’hanno criticata per l’eccessiva magrezza: mi hanno strappato un sorriso, evidentemente l’inferno non lo hanno mai attraversato». Poco meno di due mesi fa Marina La Rosa si era lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram: forse un indizio del suo malessere: «Chissà se anche a voi capita di domandarvi dove vada a finire l’amore sprecato. Si tutto quell’amore che hai provato o provi ma non è stato ricambiato».

