Jennifer Lopez e Maluma ci raccontano il film Marry Me - Sposami, al cinema dal 17 febbraio, in 60 secondi. Impreziosito da brani inediti di Jennifer Lopez eseguiti in coppia con Maluma, il film annovera nel cast proprio Jennifer Lopez - che interpreta la parte della superstar Kat Valdez - e Owen Wilson nel ruolo di Charlie Gilbert, un insegnante di matematica - due estranei che decidono di sposarsi prima e di conoscersi meglio poi.