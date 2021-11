Massimiliano Gallo al teatro Ricciardi

Massimiliano Gallo apre la stagione teatrale al Ricciardi con Resilienza 3.0 – Comiche istruzioni per risorgere da un disastro. L'attore napoletano presente in scena (con Pina Giarmanà, Shalana Santana, Arduino Speranza) è il primo ospite a salire sul palco capuano dopo il periodo più problematico per il mondo dello spettacolo, e lo fa con il suo stile, la sua ironia, e con la convinzione che si possa raccontare questo momento tremendo attraverso una comica riflessione dei fatti, poetica e pungente.

«Il periodo di quarantena da Covid-19 è stato difficile per tutti, speravamo di uscirne migliori – confessa l’attore – ma così non è stato perché abbiamo dimenticato quanto è importante trascorrere il tempo con i nostri cari. E’ un periodo in cui dovremmo essere più empatici con chi sta soffrendo».

L’autore dello show, tra poco al cinema nel film di Sorrentino “È stata la mano di Dio”, presenta una nuova versione dello spettacolo con la formazione storica di Resilienza 2.0, insieme al Maestro Mimmo Napolitano al pianoforte, Davide Costagliola al contrabbasso e Giuseppe Di Colandrea al clarion.



Servizio di Dalia Coronato