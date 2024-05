Matilde Brandi, capitombolo all'Isola dei Famosi ma non è la prima volta: ecco i precedenti

Le fragorose cadute a terra di Matilde Brandi durante l'Isola dei Famosi stanno diventando un momento di comicità contagiosa che sta mettendo una certa dose di comicità nel reality show di Casa Mediaset. Dopo essersi già distinta con un clamoroso capitombolo mentre si dirigeva al confessionale qualche giorno fa, la concorrente è tornata protagonista con un altro scivolone che ha fatto il giro del web… Questa volta è successo mentre si trovava seduta insieme agli altri concorrenti durante la puntata. Matilde è scivolata giù dal tronco, suscitando fragorose risate nello studio e un’ironia contagiosa in giro per tutto il web. Non ci resta che andare a scoprire cosa ha combinato.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben