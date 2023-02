Maurizio Costanzo, a quanto ammonta il suo patrimonio e come verrà ripartita l'eredità

Maurizio Costanzo, noto giornalista televisivo, è morto all'età di 84 anni il 24 febbraio. Secondo la ricostruzione di Repubblica, il patrimonio accumulato da Costanzo nel tempo, che include proprietà immobiliari in diverse zone d'Italia, diritti d'autore e altro, ammonterebbe a circa 70 milioni di euro. Il giornalista possedeva diverse proprietà immobiliari, tra cui due appartamenti a Roma, due case in Toscana e una villa estiva ad Ansedonia con affaccio sull'Argentario. A Costanzo piaceva lavorare anche durante le vacanze e la sua residenza estiva era un luogo che amava particolarmente. Oltre a case e appartamenti, Costanzo possedeva anche diritti d'autore e proprietà intellettuali su molti dei suoi lavori, tra cui programmi televisivi, sceneggiature, libri e brani musicali, come la celebre canzone “Se telefonando”. La sua eredità dovrebbe essere divisa tra sua moglie Maria De Filippi e i loro figli Saverio, Camilla e Gabriele.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com