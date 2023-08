Maurizio Costanzo compleanno, la reazione di Maria de Filippi è un insegnamento di vita

Ieri, il 28 agosto 2023, si sarebbero festeggiati gli 85 anni di Maurizio Costanzo, ma purtroppo il noto giornalista e conduttore televisivo ci ha lasciato lo scorso 24 febbraio. Mentre molte persone si stanno affrettando a condividere messaggi di commemorazione in occasione del suo compleanno, emerge un silenzio significativo: quello della moglie, Maria De Filippi. La conduttrice di programmi televisivi come C'è Posta per Te e Amici, infatti, non ha reso omaggio al suo defunto marito né ha menzionato in alcun modo la data speciale del suo 85-esimo compleanno. Ma ci sarà sotto qualche motivo? Andiamo a scoprirlo insieme!

