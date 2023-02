Maurizio Costanzo, il tributo di Elodie a Domenica In: canta “Se Telefonando” e la Venier si emoziona

EMBED

A Domenica In Elodie si è esibita in un toccante omaggio a Maurizio Costanzo cantando la canzone Se Telefonando. Il brano fu scritto proprio da Maurizio Costanzo nel 1966 e portato al successo da Mina. Elodie - oltre a intonare Se Telefonando - è poi stata protagonista di un'intervista sulla sua carriera e si è esibita con il suo brano sanremese Due. La puntata di Domenica In di domenica 26 febbraio su Rai1 e su Rai Italia, condotta da Mara Venier, è stata ampiamente dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo. In studio con Mara Venier tanti amici e colleghi del grande giornalista e conduttore tv, scomparso il 24 febbraio. Tra questi l'Avvocato Giorgio Assumma, Walter Veltroni, Bruno Vespa, Giovanna Ralli, Pupi Avati, Massimo Lopez, Claudio Lippi. La puntata è su www.raiplay.it