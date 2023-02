Maurizio Costanzo, la foto pubblicata dall'ex moglie Marta Flavi non è piaciuta a tutti

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, dopo la scomparsa del giornalista ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae insieme al giorno del loro matrimonio, accompagnata da un breve messaggio di addio. Tuttavia, la scelta della foto non è stata condivisa da tutti i suoi follower, che hanno espresso il loro dissenso nei commenti al post. La pubblicazione della foto ha quindi suscitato molte emozioni tra i fan, scatenando una piccola polemica. Nonostante le critiche, alcuni utenti hanno difeso la scelta della Flavi, sottolineando che lei aveva il diritto di scegliere come ricordare il defunto marito.

Foto Kikapress; music Memories from Bensound.com