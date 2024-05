Meraviglie, Rita dalla Chiesa attacca Alberto Angela: critica la scelta del documentario su Pompei

Alberto Angela è stato messo al centro di una polemica inaspettata da parte di Rita Dalla Chiesa dopo la messa in onda su Rai 1 del suo documentario su Pompei, parte della serie “Meraviglie”. La conduttrice ha criticato la scelta del momento per la trasmissione della puntata. Su X (Twitter), Dalla Chiesa ha espresso il suo rispetto per Angela ma non ha condiviso la scelta di mandare in onda un documentario su Pompei in un periodo così delicato per la popolazione campana, caratterizzata da numerose scosse nella zona dei Campi Flegrei. Rita Dalla Chiesa, ha infatti twittato: «Scusa, Alberto Angela, io ti adoro. Ma ti sembra il momento di mandare domani sera il tuo documentario Pompei, con tutta la meraviglia di documentari che hai girato in questi anni?». La conduttrice e politica italiana si riferisce, come da lei twittato in seguito, a «quello che sta affrontando la popolazione di Pozzuoli e Napoli per bradisismo e terremoto». In tanti utenti, però, le hanno risposto a modo. «Si sta parlando di nuove scoperte archeologiche, non del disastro. Comunque, pure se fosse, parlare del problema credo non sia mai un male», «E quale sarebbe il problema?», «L'organizzazione dei palinsesti non credo rientri nelle responsabilità e mansioni di Alberto Angela», «Lei ha lavorato in TV. Dovrebbe sapere che non è Alberto Angela a decidere quale documentario mandare in onda», ha commentato alcuni spettatori.

