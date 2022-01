Mi fiderò (feat. Madame) è il nuovo singolo di Marco Mengoni, prodotto da Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine), in rotazione radiofonica dal 31 dicembre. Il brano è estratto da Materia (Terra), il primo progetto discografico di tre album uscito lo scorso 3 dicembre già disco d’oro e album più venduto nei negozi per Natale.

Foto ufficio stampa Words for You; music Elevate from Bensound.com