Michele Merlo, l’evento solidale nello stadio dei funerali per ricordare il cantautore morto di leucemia fulminante un anno fa

Play2Give e Associazione Romantico Ribelle annunciano l’evento “Michele tra le righe”, in programma il 6 giugno. L’incontro di calcio vede scendere in campo talent e artisti per ricordare Michele Merlo a un anno dalla sua prematura scomparsa. Lo stadio comunale di Rosà (Vicenza) si prepara, così, ad accogliere l’evento i cui proventi sono destinati alla Onlus Città della Speranza. Tra i primi protagonisti che hanno aderito alla manifestazione ideata con la famiglia Merlo ci sono Riki, Shade, Boosta e Thomas. “Michele tra le righe” verrà commentata in diretta Twitch sul canale Play2Give con Alice De Bortoli, Gaia Clerici e altri ospiti.

Foto da ufficio stampa MN