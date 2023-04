Micol Incorvaia e il dramma del corriere, la battuta tagliente di Edoardo Tavassi: «Sta dormendo»

Su Instagram, Micol Incorvaia ha commentato ironicamente la sua abitudine di dormire fino a tarda mattina e di essere stata svegliata da un corriere per la consegna di un pacco. Tuttavia, la sua affermazione ha rischiato di causare polemiche, dato che la maggior parte delle persone alle 9:30 del mattino sono già sveglie da un pezzo. Micol ha spiegato di non essere ancora tornata ai ritmi di vita normali da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello e di stare dedicando le sue giornate a riprendere il controllo della sua vita e del suo tempo. Lo stesso Edoardo ha scherzato attraverso Instagram sull'abitudine della ragazza di dormire fino a tardi. In una recente Story, si vede proprio Tavassi che prova a svegliare scherzosamente Micol per raggiungere il corriere...

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Korben