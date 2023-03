Micol Incorvaia contro Nikita Pelizon: «So cose che non voglio dire»

Nella casa del Gf Vip, Micol Incorvaia ha fatto percepire il suo malumore per il fatto che Nikita abbia raggiunto la finale con il consenso del pubblico, ma non solo. La sorella di Clizia Incorvaia ha fatto intendere di sapere cose su Nikita. «Sono una signora. Qui dentro non ho mai raccontato tante cose che sapevo su alcune persone perché non sono fatta così», ha detto Micol. «Parla lei che ha basato la sua carriera sull'insulto ed offesa verso l'altro», «Cara Micol, Nikita non è in finale perché la gente è andata a dormire. Nikita è in finale perché la gente si è svegliata. Adesso torna a rosicare con gli altri spartani. La potenza dei televoti flash senza bot e 1000 mail», hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Moose from Bensound.com