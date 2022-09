Mostra Venezia, arriva Harry Styles: centinaia di fan assiepati dall’alba davanti a red carpet

(Adnkronos) - Centinaia di fan sono assiepati da stamattina presto di fronte alle transenne del red carpet della Mostra di Venezia in attesa del passaggio, stasera intorno alle 18.30, di Harry Styles. Sono centinaia, alcuni hanno dormito lì e altri sono arrivati stamattina presto. Dotati di ombrelli per ripararsi dal sole, cibo, acqua e fogli di carta per gli autografi, i fan continuano ad aumentare col passare delle ore, senza muoversi per non perdere la postazione guadagnata con fatica. L’artista, arrivato al Lido tra le urla dei fan che lo attendevano ala Darsena, è entrato alla conferenza stampa di presentazione di Don’t Worry Darling, diretto dalla compagna Olivia Wilde e presentato Fuori a Concorso nella sezione Fiction alla Mostra di Venezia.