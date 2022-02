Dal 16 febbraio in onda ogni mercoledì alle 21.00 su Mtv (canale Sky 131 e in streaming su Now) con due puntate a settimana. 14 puntate dell’originale produzione locale per conoscere più da vicino le case delle celebrities più amate e cool del momento. I protagonisti della prima puntata: dal mondo musicale Riki e, a seguire l’attrice hard Valentina Nappi.