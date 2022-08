Musica, J-Ax compie 50 anni

(Lapresse) J-Ax, all’anagrafe Alessandro Aleotti, spegne 50 candeline. Nato a Milano il 5 agosto del 1972 e cresciuto a Cologno Monzese è uno dei rapper e cantautori di maggior successo della scena musicale italiana. Muove i primi passi nella scena rap meneghina negli anni Novanta e nel 1992 fonda gli Articolo 31 insieme a Dj Jad con cui sforna sette album e decine di hit. Nel 2006 inizia la carriera da solista. Negli ultimi anni è protagonista anche in tv con diversi programmi che lo vedono impegnato come giudice o conduttore. Lo scorso giugno la riappacificazione con Fedez con cui aveva litigato nel 2018. In una recente intervista J-Ax ha parlato di questo suo 50esimo: «Dietro di me più fallimenti che scelte giuste, ma non cambierei nulla. Sono un papà felice e mi sento realizzato».