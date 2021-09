My Universe, il nuovo singolo dei Coldplay che incontrano il K-pop dei Bts

Prima collaborazione per Coldplay e Bts che firmano insieme il nuovo singolo My Universe, disponibile dal 24 settembre. Cantata in inglese e in coreano, la traccia è co-firmata dalle due band ed è stata prodotto da Max Martin. Dopo Higher Power – in vetta all’airplay italiano per oltre sei settimane – Chris Martin e compagni tornano per anticipare l’album: Music Of The Spheres, infatti, è atteso per il 15 ottobre come il gruppo ha annunciato via Instagram con un post. Ad accompagnare la notizia, anche un album trailer che riprende il viaggio cosmico animato rappresentato sulla copertina. Le dodici le canzoni sono prodotte da Martin e per cinque di esse i titoli sono rappresentati da emoji. E nel post condiviso dai Coldplay, anche un richiamo al mondo sci-fi racchiuso nell’enigmatica frase «Everyone is an alien somewhere».

