Tempo di novità per «Name that Tune – Indovina la canzone». Saranno Ciro Priello e Fabio Balsamo del collettivo artistico e di videomaker The Jackal a presentare la terza stagione del programma. L’agguerrita gara musicale tra vip prodotta da Banijay Italia, infatti, torna in prima visione assoluta prossimamente su Tv8.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com