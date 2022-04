Torna su TV8 «Name that Tune – Indovina la Canzone», l’agguerrita gara musicale tra vip prodotta da Banijay Italia. L’appuntamento è per martedì 26 aprile alle ore 21.30 per sei settimane. Grande novità di questa edizione è la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo del collettivo artistico e di videomaker The Jackal.

