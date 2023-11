Napoleon: gli oggetti da collezione finiscono online a cifre da capogiro

‘Napoleon’ ha subito suscitato l'interesse del grande pubblico, in quanto gli storici, i club cinematografici e le società di rievocazione napoleonica stanno accogliendo il film come un'opportunità per affrontare la controversa storia di Napoleone e rendere la storia accessibile a un pubblico più ampio. Se da un lato si sottolineano delle imperfezioni storiche, dall’altro il kolossal diretto da Ridley Scott e interpretato da Joaquin Phoenix ci porta in un’atmosfera epica. La febbre dei collezionisti si è impennata, letteralmente, e Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali, ha presentato all’asta una collezione di oggetti a tema -, tra cui una lettera firmata da Napoleone alla vigilia della sua abdicazione del valore stimato di 4.500-5000 eur - che susciterà interesse nel pubblico nuovo e in quello esistente.

