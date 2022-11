Nasce Pluto Tv K-Pop, un intero canale dedicato alla Korean Wave e agli Idol musicali più popolari

Pluto Tv, servizio digitale Fast gratuito di Paramount, accende un nuovo canale arricchendo così la sua offerta. Nasce, infatti, Pluto Tv K-Pop dedicato ai protagonisti della Korean Wave che, negli ultimi anni, hanno conquistato le platee di tutto il mondo. Gli Idol più popolari arrivano sul piccolo schermo con la loro irrefrenabile energia per scatenarsi al ritmo dei più grandi successi K-Pop. La programmazione raccoglie, infatti, le uscite più recenti e i concerti più applauditi delle band K-Pop più famose al mondo. Tra loro Bts, Blackpink, Seventeen o Itzy, e molti altri, in rotazione 24 ore al giorno tutti i giorni. Pluto Tv K-Pop propone anche playlist curate con le hit più iconiche, come “Dynamite” e “Life Goes On” dei Bts o “How You Like That” delle Blackpink. Sul canale saranno disponibili anche filmati esclusivi di concerti dal vivo di gruppi e solisti, video musicali e interviste.

Foto da ufficio stampa, Kikapress; music Elevate from Bensound.com