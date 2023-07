Nathalie Giannitrapani, che fine ha fatto vincitrice di X Factor 4?

Il primo incontro di Nathalie Giannitrapani con la notorietà è stato nel 2010, quando ha trionfato ad X Factor 4 (categoria over, giudice Elio) contro ogni aspettativa: non perché non fosse brava o talentuosa, ma perché incarnava un modello di artista lontano da quello che sembrava “andare di moda” all’epoca. Nathalie arrivava a X Factor con già alle spalle tanta gavetta sui palcoscenici minori e una formazione artistica già riconoscibile: è stata probabilmente la prima e l’ultima cantautrice rock a vincere un talent show. Il rapporto di Nathalie con le etichette discografiche, (come racconta lei stessa in una intervista a Rockol), non è mai stato idilliaco e infatti il suo ultimo album è stato finanziato tramite un crowfounding e registrato in un camper, interamente alimentato a pannelli solari: si chiama "Freemotion" ed è il frutto di anni di scrittura e incisione praticamente all’aria aperta, a contatto con la natura.

Foto Marta Petrucci; music Korben