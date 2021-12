Netflix, evento per celebrare il fenomeno La Casa di Carta: cast e fan insieme

Netflix ha celebrato la stagione finale de La Casa di Carta con un emozionante evento in diretta streaming globale, tra ospiti speciali, annunci e contenuti inediti. Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino) e gli altri membri del cast si sono riuniti per condividere momenti speciali vissuti negli ultimi anni. L'evento si è svolto in modalità ibrida, con la presenza di celebrità e fan locali e in diretta streaming tramite una piattaforma digitale, che prevedeva la traduzione audio simultanea in 10 diverse lingue. È stata una vera e propria celebrazione globale di una delle serie Netflix non in lingua inglese di maggiore successo.