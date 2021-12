Netflix fa un regalo di Natale ai clienti Android

Per gli utenti con dispositivo Android, Natale arriva in anticipo. Netflix, infatti, ha deciso di rilasciare gratuitamente l'app scaricabile da Google Play Store. Attraverso l'app potrai, quindi, sfogliare l'intero catalogo del servizio streaming, creare la lista dei tuoi film e serie Tv preferiti e conoscere anche i titoli più apprezzati e visti del momento. Più contenuti guarderai, più sarà facile per Netflix suggerirti qualcosa in linea con i tuoi gusti.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com