Nikita Pelizon vende corso motivazionale a 457 euro. Troppo caro? «Rate da 30 euro, se non ce li avete...»

Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7 e influencer, ha lanciato un corso motivazionale focalizzato sulla crescita personale. Nel promuovere il corso, ha menzionato problemi come l'ansia e la depressione, creando un collegamento problematico tra queste patologie e il suo programma. La sua iniziativa è stata travolta dalle critiche: Nikita ha difeso il suo corso, sottolineando che non si sostituisce alla figura di uno psicologo. Le critiche hanno riguardato anche il costo del corso e il fatto che Nikita, in quanto personaggio pubblico, avrebbe dovuto consigliare il ricorso a professionisti competenti per problemi psicologici. Tuttavia, Nikita ha offerto un'opzione di rateizzazione a 30 euro per rendere il corso più accessibile, affermando: «Vi ho messo l'opzione delle rate per avvicinarmi a voi [...] Spero che ce li abbiate, se non li avete mi spiace ma questo percorso vi porterebbe ad averli».

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Enedemol Shine Italy; musica Korben