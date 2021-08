Olivia Rodrigo regina dello streaming d’estate seguita dai Måneskin, in Italia si impone sangiovanni

Spotify ha svelato la playlist Songs of Summer con le canzoni più ascoltate dell’estate 2021 (dal 29 maggio al 22 agosto). Nei mesi più caldi dell’anno, gli utenti hanno portato in vetta a livello globale la hit di Olivia Rodrigo ‘good 4 u’ con oltre 600 milioni di ascolti. La traccia è entrata in più di 18 milioni di playlist dal momento della sua pubblicazione. La Rodrigo diventa, così, la cantante più giovane di sempre al primo posto nelle preferenze dell’estate. Nella classifica Songs of Summer globale, poi, troviamo i Måneskin, secondi con la cover di Beggin. La band romana si piazza anche al dodicesimo posto con il singolo I Wanna Be Your Slave. E in Italia? La canzone più ascoltata dell’estate è Malibu di Sangiovanni con oltre 56 milioni di stream. Seguono Blanco e Sfera Ebbasta con Mi fai impazzire e al terzo posto il trio di Mille (Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti).

Music: «Perception» from Bensound.com