One Direction, Liam Payne scatena la polemica social: ecco cosa ha detto della sua ex band

Lo scioglimento risale ormai a oltre un lustro fa, ma gli One Direction continuano a far parlare di sé. Soprattutto quando a raccontare del gruppo è uno dei suoi ex membri. Al centro del polverone c’è Liam Payne che, ospite del podcast di Logan Paul, ha fatto alcune osservazioni mal digerite dai fan. Dal momento dell’addio, infatti, gli 1D hanno proseguito con percorsi separati, arrivando a risultati alquanto differenti. Liam ha dichiarato che la sua Strip That Down è stato il singolo di debutto solista di maggior successo tra quelli degli ex One Direction. «Abbiamo pubblicato la prima canzone ottenendo miliardi di ascolti – ha detto il cantante – penso che abbia venduto più di tutti». Inoltre, Payne ha ripercorso la formazione della band riferendo che Simon Cowell sarebbe proprio partito da lui come primo membro. «Non l’ho mai raccontato», ha specificato Liam.

Foto Kikapress; music Perception from Bensound.com