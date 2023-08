Oppenheimer, quel violino nella colonna sonora: autore e regista lo spiegano così

EMBED

Oppenheimer è nelle sale da qualche giorno ed ha già raccolto oltre 5 milioni di euro al botteghino: un ottimo segnale per il mondo del cinema, i cui introiti post pandemia sembravano appannati, anche a causa dell'entrata in scena delle piattaforme come Netflix o Prime. L'ultimo lavoro di Nolan ha conquistato proprio tutti: merito di una storia intensa e vicina alle emozioni di qualunque essere umano, ma anche della colonna sonora che è stata ironicamente definita dalla critica atomica. L'autore è Ludwig Göransson, musicista con cui Christopher Nolan aveva già lavorato: circa un'ora e mezza di musica per quella che, ad oggi, è la sua opera più ambiziosa.