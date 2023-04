Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro mantiene la promessa: il gesto fatto a soli tre giorni dalla fine del Gf Vip

Dopo la fine del reality più chiacchierato d'Italia, Daniele Dal Moro ha deciso di portare Oriana Marzoli nella sua città natale: Verona. Sui social sono spuntate le foto: in una in particolare, i due ragazzi appaiono felici in città e Oriana indossa la felpa di Daniele. «Finalmente l’ha portata anche qui, ha commentato un utente su Twitter. «Loro che in 3 giorni hanno paccato: Giaele e Brad per il pranzo, la festa degli Incorvassi, noi stanotte in room», ha commentato un altro utente, sottolineando come i due si siano voluti ritagliare del tempo tutto per loro, senza distrazioni. La grande festa per i concorrenti annunciata da Alfonso Signorini è invece stata annullata per le condizioni di Silvio Berlusconi. Daniele ha mantenuto la promessa che le fece. Oriana infatti aveva confessato i piani del ragazzo a Giaele e Milena: andare a Verona, lasciare le valigie e volare insieme a Madrid.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, music Summer from Bensound