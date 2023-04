Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, relazione a rischio? Spunta il dettaglio su Valentina Vignali

Molto si sta discutendo sulla coppia composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che sembra stranamente reggere anche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip dopo la fine dell'ultima edizione. Tuttavia, c'è un'altra ex concorrente del reality come Valentina Vignali, che potrebbe mettere a rischio la relazione tra Oriana e Daniele. In che modo potrebbe influire la presenza di Valentina sulla relazione di Oriele? Ecco cosa è stato notato dopo un episodio avvenuto ad Oriana in discoteca.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MkDB