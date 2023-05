Oriana Marzoli, il regalo esagerato dei fan criticato sui social: quanto hanno speso

L’amore dei fan non ha limiti. Lo sa bene Oriana Marzoli. L’ex gieffina ha ricevuto nelle scorse ore una valanga di regali dai propri ammiratori, che hanno postato sui social la consegna dei doni alla loro beniamina. Tra i tanti doni ce n’è uno che sta facendo molto discutere. Si tratta di un weekend a Venezia per Oriana e il fidanzato, Daniele Dal Moro. «Questo è un weekend a Venezia, non c’è il giorno, è pagato decidete voi quando farlo. È un albergo 5 stelle extra lusso», spiega una fan mentre consegna il grande pacco regalo a Oriana Marzoli. Non si sa a quanto ammonti il dono, ma facendo un giro su Booking e osservando i prezzi per una notte in strutture di quel livello ci si può fare sicuramente un’idea. I prezzi vanno infatti da un minimo di 500 euro fino a più di 1.000 euro, toccando vette vertiginose come 1.700 euro.

Foto ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Korben